Mercedes-Amg C 63 S E Performance, tecnologia da Formula 1 (Di mercoledì 21 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Potenza complessiva di 680 cavalli e coppia complessiva massima di 1.020 Nm. E’ la nuova frontiera che apre la Mercedes-AMG C 63 S E Performance, grazie a un know-how mutuato dalla Formula 1. Unica anche perchè, per la prima volta a bordo di un modello di serie Mercedes-AMG, una targhetta circolare con stemma AMG nero sostituisce la stella Mercedes con corona d’alloro sul cofano. Il motore elettrico a due velocità è posizionato sull’asse posteriore e coadiuva il motore turbo da 2,0 litri montato anteriormente in posizione longitudinale, che da solo eroga 476 cavalli. Inoltre, il supporto elettrico al turbocompressore a gas di scarico elimina il turbo lag del motore a combustione interna. Batterie super compatte ma in grado di garantire 13 chilometri di autonomia solo elettrica, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Potenza complessiva di 680 cavalli e coppia complessiva massima di 1.020 Nm. E’ la nuova frontiera che apre la-AMG C 63 S E, grazie a un know-how mutuato dalla1. Unica anche perchè, per la prima volta a bordo di un modello di serie-AMG, una targhetta circolare con stemma AMG nero sostituisce la stellacon corona d’alloro sul cofano. Il motore elettrico a due velocità è posizionato sull’asse posteriore e coadiuva il motore turbo da 2,0 litri montato anteriormente in posizione longitudinale, che da solo eroga 476 cavalli. Inoltre, il supporto elettrico al turbocompressore a gas di scarico elimina il turbo lag del motore a combustione interna. Batterie super compatte ma in grado di garantire 13 chilometri di autonomia solo elettrica, ...

