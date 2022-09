Mercedes-AMG - 680 CV ibridi per la C 63 S E Performance (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Mercedes-AMG C 63 si rinnova e compie un passaggio epocale verso l'elettrificazione. Come ampiamente anticipato dai vertici di Affalterbach non si vive di solo V8, che rimane comunque sui modelli al top del listino come la GT 63 S E Performance da 843 CV: per la Classe C si completa il passaggio alle sole unità quattro cilindri per tutte le versioni benzina e diesel. Dopo la C 43 mild hybrid da 422 CV è ora la volta della C 63 S E Performance, che sfrutta un nuovo powertrtain plug-in hybrid da 680 CV e 1.020 Nm e sarà da subito proposta in versione berlina e Station Wagon. Più lunga e più larga di tutte le altre. Nonostante l'apparente somiglianza con la C 43, la nuova C 63 è caratterizzata da elementi estetici e aerodinamici specifici. Il frontale è più lungo di 50 mm a causa del diverso design delle prese d'aria, inoltre i ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 settembre 2022) La-AMG C 63 si rinnova e compie un passaggio epocale verso l'elettrificazione. Come ampiamente anticipato dai vertici di Affalterbach non si vive di solo V8, che rimane comunque sui modelli al top del listino come la GT 63 S Eda 843 CV: per la Classe C si completa il passaggio alle sole unità quattro cilindri per tutte le versioni benzina e diesel. Dopo la C 43 mild hybrid da 422 CV è ora la volta della C 63 S E, che sfrutta un nuovo powertrtain plug-in hybrid da 680 CV e 1.020 Nm e sarà da subito proposta in versione berlina e Station Wagon. Più lunga e più larga di tutte le altre. Nonostante l'apparente somiglianza con la C 43, la nuova C 63 è caratterizzata da elementi estetici e aerodinamici specifici. Il frontale è più lungo di 50 mm a causa del diverso design delle prese d'aria, inoltre i ...

