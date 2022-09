Letta: “L’Italia non ceda minimamente ai ricatti di Putin” (Di mercoledì 21 settembre 2022) MILANO – “Io credo che L’Italia non debba minimamente cedere ai ricatti di Putin e della Russia di Putin. L’Italia e l’Europa devono essere ferme nel mantenere le regole della convivenza internazionale e del diritto internazionale, che non si cambiano con l’utilizzo della forza e dei carri armati”. E’ quanto ha detto il leader del Partito Democratico, Enrico Letta, in conferenza stampa alla Fondazione Feltrinelli a Milano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) MILANO – “Io credo chenon debbacedere aidie della Russia die l’Europa devono essere ferme nel mantenere le regole della convivenza internazionale e del diritto internazionale, che non si cambiano con l’utilizzo della forza e dei carri armati”. E’ quanto ha detto il leader del Partito Democratico, Enrico, in conferenza stampa alla Fondazione Feltrinelli a Milano. L'articolo L'Opinionista.

