(Di mercoledì 21 settembre 2022)Q2è la nuova edizionedella fotocamera compattada, artista e cantante ultimo vincitore dei Grammy Award 2022. La speciale edizioneQ2 “” byrende omaggio ai testi pieni di sentimento delle canzoni dell’artista. Il set fotografico in edizione speciale celebra la connessione umana nell’arte di fare una fotografia, giocando con la luce sui soggetti di un’inquadratura, mentre l’artista dietro l’obiettivo visualizza prospettive uniche. L’accattivante rivestimento in tessuto intrecciato giapponese dellaQ2 “” byè realizzato per garantire che ciascuna delle 500 fotocamere delsia ...

tuttoteK

... come da attesa, implementano la XMAGE , una soluzione grafica in - house (persa la join con) ... Nello specifico, il Mate 50 (nei colori Yaojin Black, Frost Silver, Streamer Purple, Kunlun, ...... come da attesa, implementano la XMAGE , una soluzione grafica in - house (persa la join con) ... Nello specifico, il Mate 50 (nei colori Yaojin Black, Frost Silver, Streamer Purple, Kunlun, ... Leica Q2 Dawn è l’edizione limitata firmata Seal Leica Q2 Dawn by Seal è la nuova edizione limitata della fotocamera compatta firmata da Seal, artista e cantante neo vincitore dei Grammy.Dawn collaboration brings iridescent fabric, an Italian scarf, and Seal's flair to this limited edition camera ...