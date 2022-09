Lazio | Immobile | Sogno lo scudetto Rosico perché non segno tanto in Nazionale

(Di mercoledì 21 settembre 2022) COVERCIANO - Ciroe quella voglia di riportare l'Italia sul tetto del mondo e d'Europa. Missione non facile quando la non partecipazione al Mondiale brucia ancora. Il bomber della, in ...

laziolivetv : Le parole del capitano. #Sslazio #Ciroimmobile - Paolo_Bargiggia : Immobile, Lotito: “Forse a qualcuno dà fastidio che stia alla Lazio. Sarri? Ci siamo capiti subito” - sportli26181512 : Immobile: 'Ho pensato di lasciare la Nazionale. Meno gol in azzurro? Ecco perché': Le parole dell'attaccante azzurr… - CinqueNews : #Lazio, goleada alla Cremonese. Le statistiche dell’incontro nel segno di #Immobile - radiosei : #Immobile trascina la #Lazio in una speciale classifica ???? -

COVERCIANO - Ciroe quella voglia di riportare l'Italia sul tetto del mondo e d'Europa. Missione non facile quando la non partecipazione al Mondiale brucia ancora. Il bomber della, in conferenza stampa a ...Le parole del bomber azzurro e della, Ciroin conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano Ciroha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. Di seguito le sue parole. RITIRO - "Dobbiamo ...Lo dice l'attaccante di Lazio e Nazionale Ciro Immobile in merito ai suoi obiettivi futuri. Scudetto con la Lazio "Da capitano non posso urlare vinceremo lo Scudetto ma io ogni anno ho questo ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Per me questa maglia rappresenta tutto e penso debba essere lo stesso per chi vuole fare questo mestiere e giocare ...