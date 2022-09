Inter, Gazzetta: “Difesa in discussione in tempo di grande crisi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inter, Gazzetta- La squadra Inter per la Gazzetta vive davvero un momento di grande difficoltà soprattutto in Difesa, sempre una grande incognita. “Tutti in discussione I motivi possono essere molteplici: qualcuno può chiamare in causa anche il lavoro di Appiano, qualcun altro le situazioni di mercato, altri ancora l’aspetto fisico. La fotografia è allarmante, la conseguenza è chiara: nessuno dei big ha il posto assicurato. Non lo avrà nel medio periodo, ma neppure nel breve, ragionando sulla Roma: Acerbi è una maglia, sulle altre due tutto va capito. Prendi Skriniar. Che all’Inter dribbla le domande sul rinnovo e in nazionale si smarca dagli Interrogativi sul momento nerazzurro. Quel che non riesce a fare, è tornare ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)- La squadraper lavive davvero un momento didifficoltà soprattutto in, sempre unaincognita. “Tutti inI motivi possono essere molteplici: qualcuno può chiamare in causa anche il lavoro di Appiano, qualcun altro le situazioni di mercato, altri ancora l’aspetto fisico. La fotografia è allarmante, la conseguenza è chiara: nessuno dei big ha il posto assicurato. Non lo avrà nel medio periodo, ma neppure nel breve, ragionando sulla Roma: Acerbi è una maglia, sulle altre due tutto va capito. Prendi Skriniar. Che all’dribbla le domande sul rinnovo e in nazionale si smarca daglirogativi sul momento nerazzurro. Quel che non riesce a fare, è tornare ...

