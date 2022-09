In Giappone un uomo si è dato fuoco, forse per protestare contro l’organizzazione dei funerali di Stato dell’ex primo ministro Shinzo Abe (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mercoledì a Tokyo, la capitale del Giappone, un uomo si è dato fuoco nei pressi della sede dell’ufficio del primo ministro: dalle prime informazioni, sembra che l’abbia fatto come gesto di protesta contro la decisione di organizzare i funerali di Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mercoledì a Tokyo, la capitale del, unsi ènei pressi della sede dell’ufficio del: dalle prime informazioni, sembra che l’abbia fatto come gesto di protestala decisione di organizzare idi

ilpost : In Giappone un uomo si è dato fuoco, forse per protestare contro l’organizzazione dei funerali di Stato dell’ex pri… - makimakina : RT @RaiNews: Un uomo si dà fuoco per protesta nei pressi dell'ufficio del primo ministro giapponese. Contestava i funerali di stato riserva… - RaiNews : Un uomo si dà fuoco per protesta nei pressi dell'ufficio del primo ministro giapponese. Contestava i funerali di st… - RadioBullets : ??La #GuineaEquatoriale abolisce la #penadimorte. ??#Giappone: un uomo si dà fuoco davanti la casa del premier. ??Per… - Giacinto_Bruno : Giappone, un uomo si dà fuoco per protesta vicino all'ufficio del primo ministro -