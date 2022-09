In Basilicata le due prossime tappe di “Promuovi la tua musica” (Di mercoledì 21 settembre 2022) POTENZA – Due tappe in Basilicata per “Promuovi la tua musica”, il tour contest ideato e prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce: un palcoscenico per talenti emergenti della musica che, nelle sue numerose tappe per l’Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di importanti esperti del settore discografico musicale. Sabato 24 settembre alle 20 prima tappa a Potenza, al Teatro Stabile. E il 1° ottobre sarà la volta di Matera, sul palcoscenico della Casa Cava. musica non stop per tutti i gusti fino a mezzanotte sabato a Potenza, con oltre 30 artisti che si alterneranno sul palco presentando i loro progetti musicali. L’evento è patrocinato dal Comune di Potenza. A ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) POTENZA – Dueinper “la tua”, il tour contest ideato e prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce: un palcoscenico per talenti emergenti dellache, nelle sue numeroseper l’Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di importanti esperti del settore discograficole. Sabato 24 settembre alle 20 prima tappa a Potenza, al Teatro Stabile. E il 1° ottobre sarà la volta di Matera, sul palcoscenico della Casa Cava.non stop per tutti i gusti fino a mezzanotte sabato a Potenza, con oltre 30 artisti che si alterneranno sul palco presentando i loro progettili. L’evento è patrocinato dal Comune di Potenza. A ...

