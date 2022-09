GUIDA TV 21 SETTEMBRE 2022: MONTALBANO, CHI L’HA VISTO, X FACTOR IN CHIARO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – MONTALBANO: La Voce del Violino (Replica) Serie Tv23.30 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.45 – Pelè Film00.00 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.25 – Elezioni Politiche 2022 Talk Show a cura di Rai Parlamento 23.00 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.35 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.25 – 50 Sfumature di Rosso Film 23.35 – L’Isola delle Coppie Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Chi L’HA VISTO? Inchieste con Federica Sciarelli00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –: La Voce del Violino (Replica) Serie Tv23.30 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.45 – Pelè Film00.00 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.25 – Elezioni PoliticheTalk Show a cura di Rai Parlamento 23.00 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.35 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.25 – 50 Sfumature di Rosso Film 23.35 – L’Isola delle Coppie Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Chi? Inchieste con Federica Sciarelli00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – ...

