Fratelli d’Italia nega l’evidenza e dice che quello di La Russa non era un saluto romano. Anzi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si può mistificare la realtà immortalata in un video inequivocabile. La risposta più ovvia sarebbe un secco “no”, ma Fratelli d’Italia riesce nell’impresa di raccontare una visione distonica del video in cui l’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia romano La Russa, fratello del senatore di FdI Ignazio, fa il saluto romano durante il funerale di Alberto Stabilini. Secondo la narrazione del partito di Giorgia Meloni, il rappresentante dei “patrioti” non solo non avrebbe fatto quel gesto tipicamente fascista, ma con il suo movimento di braccio invitava gli altri a non farlo. Nonostante il filmato. La nota di Fratelli d’Italia sul saluto romano di La Russa (romano) raggiunge ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si può mistificare la realtà immortalata in un video inequivocabile. La risposta più ovvia sarebbe un secco “no”, mariesce nell’impresa di raccontare una visione distonica del video in cui l’assessore alla sicurezza della Regione LombardiaLa, fratello del senatore di FdI Ignazio, fa ildurante il funerale di Alberto Stabilini. Secondo la narrazione del partito di Giorgia Meloni, il rappresentante dei “patrioti” non solo non avrebbe fatto quel gesto tipicamente fascista, ma con il suo movimento di braccio invitava gli altri a non farlo. Nonostante il filmato. La nota disuldi La) raggiunge ...

pietroraffa : Romano #LaRussa, Assessore di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, fa il saluto romano. Meloni risponderà ancor… - FratellidItalia : ?? Non lasciare il futuro dell’Italia nelle mani della sinistra. Il 25 settembre #VAIaVOTARE e scegli Fratelli d’Ita… - sbonaccini : Chi vuole cambiare il PNRR senza rendersi conto che rischieremmo di perderne una parte delle risorse perché c’è un… - stefanomaullu : Questa domenica si vota per una vera svolta, dopo 10 anni di governo della sinistra. Cogliamo l’occasione, il 25 se… - AlanElettronico : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… -

I Sackler hanno costruito una fortuna sul dolore degli Usa ...voci del catalogo includessero i nomi di tutti e tre i fratelli ... Nel 2006 Einaudi aveva pubblicato il suo primo libro in Italia, ...della mostra del cinema di Venezia ha premiato con il Leone d'oro ... 'Con il 10% al Terzo Polo un governo di destra sarà molto difficile': l'intervista a Teresa Bellanova Lei cosa ne pensa ' Lega e Fratelli d'Italia sul razzismo e sulla paura del diverso hanno edificato fortune politiche ed elettorali, facendo credere alle persone che le loro difficoltà fossero ... Qualenergia.it ...voci del catalogo includessero i nomi di tutti e tre i... Nel 2006 Einaudi aveva pubblicato il suo primo libro in, ...della mostra del cinema di Venezia ha premiato con il Leone'oro ...Lei cosa ne pensa ' Lega esul razzismo e sulla paura del diverso hanno edificato fortune politiche ed elettorali, facendo credere alle persone che le loro difficoltà fossero ... Energia ed elezioni: intervista a Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia