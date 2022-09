E’ morto Manuel Vallicella: l’ex tronista aveva 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una notizia drammatica quella che questa mattina arriva dalla provincia di Verona. Una notizia che ci lascia senza parole e che riguarda uno dei più amati corteggiatori ed ex tronisti di Uomini e Donne. Parliamo di Manuel Vallicella che dopo la sua esperienza nel programma di Canale 5, non ha più voluto frequentare quell’ambiente ma che è rimasto nel cuore di tutti. Manuel è morto. Ad annunciare la drammatica notizia sono stati alcuni suoi amici, che quasi increduli per quello che è accaduto, hanno raccontato sui social che purtroppo Manuel si è tolto la vita. L’ultimo post sui social, il 13 settembre, un sorriso. Non diceva molto Manuel ma chi lo ha seguito in questi anni, sa che aveva realizzato il suo piccolo ma grande sogno: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una notizia drammatica quella che questa mattina arriva dalla provincia di Verona. Una notizia che ci lascia senza parole e che riguarda uno dei più amati corteggiatori ed ex tronisti di Uomini e Donne. Parliamo diche dopo la sua esperienza nel programma di Canale 5, non ha più voluto frequentare quell’ambiente ma che è rimasto nel cuore di tutti.. Ad annunciare la drammatica notizia sono stati alcuni suoi amici, che quasi increduli per quello che è accaduto, hanno raccontato sui social che purtropposi è tolto la vita. L’ultimo post sui social, il 13 settembre, un sorriso. Non diceva moltoma chi lo ha seguito in questi, sa cherealizzato il suo piccolo ma grande sogno: ...

fanpage : È morto a soli 35 anni Manuel Valicella, ex tronista di #Uominiedonne, uno dei volti più amati del programma - Emyli009 : RT @imtheitaliansam: È morto Manuel Vallicella, ex tronista di #uominiedonne che si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese per la… - Emyli009 : RT @BITCHYFit: Manuel Vallicella è morto a 35 anni - Emyli009 : RT @mammascusa: raga sono sconvolta,manuel vallicella è morto togliendosi la vita era un cuore di panna quanto mi dispiace. - NewSicilia : +++ MORTO UNO DEI PROTAGONISTI DI UOMINI E DONNE +++ Aveva soltanto 35 anni #Newsicilia -