Dal podio dell’Onu, Draghi avvisa Putin: referendum viola diritto, a fianco Ucraina (Di mercoledì 21 settembre 2022) "I referendum per l`indipendenza nel Donbass sono un`ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza". Sono passate le 21 a New York (le tre di notte in Italia) quando il presidente del Consiglio Mario Draghi sale sul podio dell'Assemblea generale dell'Onu per il suo intervento. Un discorso in gran parte incentrato proprio sul conflitto in Ucraina e le sue conseguenze, che arriva nel giorno dell'annuncio dei referendum ma anche delle voci ricorrenti di un imminente discorso di Vladimir Putin alla nazione. "Le responsabilità sono chiare e di una parte sola", mette subito in chiaro, ribadendo le sue preoccupazioni per un conflitto che mette "a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Iper l`indipendenza nel Donbass sono un`ulteriorezione delinternazionale che condanniamo con fermezza". Sono passate le 21 a New York (le tre di notte in Italia) quando il presidente del Consiglio Mariosale suldell'Assemblea generale dell'Onu per il suo intervento. Un discorso in gran parte incentrato proprio sul conflitto ine le sue conseguenze, che arriva nel giorno dell'annuncio deima anche delle voci ricorrenti di un imminente discorso di Vladimiralla nazione. "Le responsabilità sono chiare e di una parte sola", mette subito in chiaro, ribadendo le sue preoccupazioni per un conflitto che mette "a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della ...

