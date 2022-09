(Di mercoledì 21 settembre 2022) Venerdì il Consiglio di Amministrazione dellavoterà ildell’anno finanziario-22. Il rosso previsto è di210, scrive ildella Sera. Nel precedente il rosso era di 209,9. “Sempre per restare al mondo reale, venerdì il cda ufficializzerà i conti del club per l’anno finanziario/22, previsto con perdita notevole. Peggio dei 209,9di euro del precedente, almeno secondo la stima basata sulla somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre(meno 119) e la semestrale della controllante Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli, al 30 giugno 2022 (meno 132). Dato rigorosamente non ufficiale”. L'articolo ilNapolista.

_Morik92_ : Non sembra una chiacchierata da 'zitti e lavorare'. - ZonaBianconeri : RT @napolista: Corriere: #Juventus, bilancio 2021-22 con oltre 210 milioni di rosso Venerdì il cda ufficializzerà i conti del club. L’ann… - napolista : Corriere: #Juventus, bilancio 2021-22 con oltre 210 milioni di rosso Venerdì il cda ufficializzerà i conti del cl… - serieB123 : Allegri, l’esonero alla Juventus costerebbe 70 milioni: senza Champions difficile allontanarlo… - ZonaBianconeri : RT @SportHubOff: ?? #Milan, l'infortunio di Theo #Hernandez è più grave del previsto. Fuori contro l'#Empoli ma rischia di saltare anche i b… -

Corriere della Sera

... con il quale ha appena conquistato da protagonista la finale di Coppa Libertadores e - secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo - avrebbe attirato su di sé l'interesse di, Real Madrid ...Nel martedì post disfatta contro il Monza , esordiente assoluto in Serie A, latorna ad allenarsi, ma senza i nazionali. Nel pomeriggio riapre la Continassa : il Bologna (tra quasi due settimane) è un orizzonte lontano, ma è già la sfida più delicata dell'anno da ... Juventus, bilancio in rosso: -210 milioni di perdite «Per la maggior parte dei monzesi, la squadra della città, che si è sempre alternata fra serie B e C, è la seconda in ordine di tifo. I miei ex concittadini simpatizzano per il Milan, l’Inter o la Juv ...Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Stiramento per Theo: a rischio Chelsea e Juve". Le condizioni del terzino del Milan, che si è infortunato ...