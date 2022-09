Caos Conte, vittorie e polemiche: abbandona di nuovo la nave? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tecnico del Tottenham Antonio Conte al centro delle polemiche nonostante le vittorie: avventura londinese già al capolinea? La cura Antonio Conte al Tottenham sta dando i suoi frutti. L’ex commissario tecnico della Nazionale, vincitore dello Scudetto sia con la Juventus che con l’Inter, da quanto è approdato sulla panchina degli Spurs ha letteralmente rigenerato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tecnico del Tottenham Antonioal centro dellenonostante le: avventura londinese già al capolinea? La cura Antonioal Tottenham sta dando i suoi frutti. L’ex commissario tecnico della Nazionale, vincitore dello Scudetto sia con la Juventus che con l’Inter, da quanto è approdato sulla panchina degli Spurs ha letteralmente rigenerato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcelgiorda : RT @bandiererosse: No scusate con Giuseppe Conte contrapponete un Sallustri che crea caos nel dialogo con menzogne e dati errati è con Lett… - d_acierno : RT @bandiererosse: No scusate con Giuseppe Conte contrapponete un Sallustri che crea caos nel dialogo con menzogne e dati errati è con Lett… - SalvaTo76896656 : RT @bandiererosse: No scusate con Giuseppe Conte contrapponete un Sallustri che crea caos nel dialogo con menzogne e dati errati è con Lett… - M5sStefano : RT @bandiererosse: No scusate con Giuseppe Conte contrapponete un Sallustri che crea caos nel dialogo con menzogne e dati errati è con Lett… - AnnigioGiovanni : RT @bandiererosse: No scusate con Giuseppe Conte contrapponete un Sallustri che crea caos nel dialogo con menzogne e dati errati è con Lett… -