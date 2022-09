Benjamin Giorgio Galli, morto in Ucraina foreign fighter italiano di 27 anni: combatteva con l’esercito di Kiev (Di mercoledì 21 settembre 2022) Benjamin Giorgio Galli è morto combattendo in Ucraina contro l’esercito russo. Il foreign fighter italiano, 27 anni originario di Varese, si era unito alla Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina. Sul suo profilo Facebook, in cui compare in divisa e arma in pugno, compaiono le condoglianze alla famiglia e un messaggio in cui viene definito «eroe dell’Ucraina». Galli morto in Ucraina Galli era andato in Ucraina dall’Olanda passando dalla Polonia e si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina. Sarebbe stato ucciso nella zona di Kharkiv. «Il vostro compagno ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 21 settembre 2022)combattendo incontrorusso. Il, 27originario di Varese, si era unito alla Legione Internazionale di difesa dell’. Sul suo profilo Facebook, in cui compare in divisa e arma in pugno, compaiono le condoglianze alla famiglia e un messaggio in cui viene definito «eroe dell’».inera andato indall’Olanda passando dalla Polonia e si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa dell’. Sarebbe stato ucciso nella zona di Kharkiv. «Il vostro compagno ...

