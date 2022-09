sportmediaset : Galeone: 'Juve messa malissimo, ma Allegri non è il problema. Napoli da scudetto' #galeone #allegri #spalletti… - capuanogio : Galeone: '#Spalletti merita di vincere questo scudetto al #Napoli. Il mio #Allegri è messo malissimo, peggio di… - idirinho_93 : Sarebbe la conferma finale che Conte caga in gola ad Allegri. Andonio vincerebbe lo scudetto a marzo con la Juvent… - sportli26181512 : Allegri e lo scudetto da vincere, Pioli su Adli e gli 'acquisti funzionali' di Inzaghi. Quante se ne sono dette...:… - blublu51 : @tatanka_h Nel prossimo numero sarà pubblicata la Tabella Scudetto di Allegri. -

La Juventus parte sempre per centrare tutti gli obiettivi. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, abbiamo il dovere di vincere lo'. Un mese dopo l'inizio dell'estate, Maxtuonava così in conferenza stampa. Non ha mai avuto a disposizione la squadra al completo, è vero, ma i bianconeri in questo momento hanno già ...... a fine stagione, festeggiò loe l'approdo per il terzo anno di fila in finale di ... è tornato d'attualità perché potrebbe essere un papabile candidato per la sostituzione di unsempre ...Miralem Pjanic racconta cosa disse Allegri alla Juve dopo la vittoria del Napoli a Torino con il goal di Koulibaly.ROMA - Due sole vittorie in nove partite giocate tra campionato e Champions League, con il successo che manca addirittura dal 31 agosto scorso, quando la Juventus regolò allo Stadium lo Spezia. L’iniz ...