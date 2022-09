21 Settembre 1986 – Roberto Baggio e l’esordio in A (VIDEO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Roberta07love : #OnThisDay Il 21 settembre 1986 all’Estoril in occasione del GP del Portogallo è stata scattata una foto che fa pa… - MomentiCalcio : Accadde oggi, 21 settembre 1986 esordisce Roberto Baggio - Albertobent : RT @Milano_UP: Anna Maria Monteverdi e Renzo Boldrini presentano GIACOMO VERDE. Attraversamenti tra teatro e video (1992-1986) #Festivaldel… - Annamaria_1986 : RT @fictionmediaset: ???? giorni alla messa in onda di #ViolaComellMare ?? Noi non aspettiamo altro e voi? Venerdì 30 settembre su #Canale5… - Milano_UP : Anna Maria Monteverdi e Renzo Boldrini presentano GIACOMO VERDE. Attraversamenti tra teatro e video (1992-1986)… -