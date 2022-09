Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 20 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 20 settembre 2022. Non sono stati realizzati ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati centrati quattordici ‘5’ che vincono 19.142 euro ciascuno. Ecco la combinazione vincente: 1, 38, 39, 40, 50, 83. Numero Jolly: 44. Numero Superstar: 9. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 275,6 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Idell’deldi, 202022. Non sono stati realizzati ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati centrati quattordici ‘5’ che vincono 19.142 euro ciascuno. Ecco la combinazione: 1, 38, 39, 40, 50, 83. Numero Jolly: 44. Numero Superstar: 9. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 275,6 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - dariomasiero : RT @sole24ore: ?? 'Ho avuto colloqui molto approfonditi con il presidente russo #VladimirPutin e “mi ha dimostrato di essere disposto a porr… - zazoomblog : Ultime Notizie – Foreign fighter ucciso Di Maio: “Arruolato come olandese” - #Ultime #Notizie #Foreign #fighter -