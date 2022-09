Roma. Dieci auto forzate, arrestata 36enne a Tor Vergata (Di martedì 20 settembre 2022) CRONACA DI Roma – Si tratta di una bulgara di 36 anni notata da alcuni passanti mentre si aggirava nel parcheggio in via della Ricerca Scientifica. La donna aveva scassinato Dieci macchine nel parcheggio dell’universita’ di Tor Vergata a Roma, prima di essere arrestata dalla polizia per furto aggravato. Gli addetti alla sicurezza dell’universita’ l’hanno sorpresa mentre armeggiava con una grossa forbice sul finestrino di una Jeep. La donna ha tentato la fuga ma e’ stata fermata dagli agenti del commissariato Romanina che hanno raccolto anche le denunce di altri automobilisti che hanno trovato le auto forzate. Esaminando le immagini di videosorveglianza del parcheggio, sono state contate almeno Dieci ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) CRONACA DI– Si tratta di una bulgara di 36 anni notata da alcuni passanti mentre si aggirava nel parcheggio in via della Ricerca Scientifica. La donna aveva scassinatomacchine nel parcheggio dell’universita’ di Tor, prima di esseredalla polizia per furto aggravato. Gli addetti alla sicurezza dell’universita’ l’hanno sorpresa mentre armeggiava con una grossa forbice sul finestrino di una Jeep. La donna ha tentato la fuga ma e’ stata fermata dagli agenti del commissariatonina che hanno raccolto anche le denunce di altrimobilisti che hanno trovato le. Esaminando le immagini di videosorveglianza del parcheggio, sono state contate almeno...

gio78colo : @aciapparoni Dopo solo tre mesi dall'insediamento,alla Raggi veniva contestato di non aver risolto problemi che Rom… - RadioSportiva : «È come un mago che inventa dal nulla. Fossi stato nella Juve ci avrei pensato dieci volte prima di lasciarlo andar… - Clauluss : RT @ElioLannutti: Autostrade, corruzione sugli appalti da 100 milioni: dieci indagati tra i quali quattro manager Anas - lacittanews : Sono passate da poco le dieci e mezza di sera quando Fulminacci sta per concludere il suo concerto sul palco princi… - alessiozanardo : A mio parere la più bella installazione degli ultimi dieci anni a Roma: TOSHIKO MACADAM’S - TEXTILE PLAYGROUND. . .… -