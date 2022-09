Riecco i problemi OVH con server che non funziona il 20 settembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Si registrano di nuovoOVH questa mattina, conche evidentemente nonper coloro che hanno deciso di aderire a questo servizio. Un’anomalia che indubbiamente crea disagi e che, a conti fatti, fa il paio con quella che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa sul nostro magazine. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da portare alla vostra attenzione, visto che l’assistenza al momento della pubblicazione del nostro articolo non si è esposta, ma è chiaro che tutta la vicenda debba essere valutata con molta attenzione. Le prime informazioni trapelate in mattina a proposito deiOVH del 20Quali sono i riscontri preliminari che investono stamane iOVH? Fondamentalmente, il disservizio è venuto a galla attorno alle ...