Positivi i primi test di Team New Zealand sul nuovo AC40 (Di martedì 20 settembre 2022) Hanno dato esito positivo i test di Auckland condotti da Team New Zealand sul nuovo AC40, la versione ridotta delle imbarcazioni impiegate nella scorsa regata. Il nuovo scafo gareggerà a Barcellona nel 2024 in occasione della Youth & Woman's America's Cup, con a bordo un equipaggio di 4 persone. L'AC40 verrà impiegato come tester dai Team della Coppa America, per perfezionare i progetti riguardanti gli AC75. Il lavoro di Team New Zealand sul nuovo AC40 I campioni in carica dell'America's Cup hanno buttato un'occhio al futuro con questi test: a bordo dell'AC40 c'era nientedimeno che l'australiano Nathan Outteridge insieme a Ray ...

