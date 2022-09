Paola Di Benedetto | dice la sua sui tradimenti di Adam Levine | frecciatina all’ex Federico?

(Di martedì 20 settembre 2022) Nelle scorse ore ancheDiha voluto commentare l’ultimo gossip sue sui suoi presunto. Nel dire la sua, in molti hanno pensato che quella della Difosse unaindirizzata aRossi, suo ex fidanzato.? – Recentemente la pagina di Instagram Veryinutilpeople, ha riportato il gossip L'articolo

infoitcultura : Paola Di Benedetto sul presunto tradimento di Adam Levine: “Non sanno tenerselo nelle mutande” - GiuseppaDiMart1 : RT @ItsByeBitch: Giulia Salemi e Paola Di Benedetto sono il futuro della Tv Italiana. - BITCHYFit : Paola Di Benedetto sui tradimenti di Adam Levine: “Non sanno tenerselo nelle mutande” - ItsByeBitch : Giulia Salemi e Paola Di Benedetto sono il futuro della Tv Italiana. - paola_eventi : RT @TIG_italia: Alessio Di Benedetto, Regional Technical Sales Director, South Europe, @veeam_it partecipa come relatore al: ?? ?????????????? ??????… -

Tra i tantissimi commenti social anche quello diDi, che ha detto la sua sotto un post di Very Inutil People. La conduttrice si è chiesta come mai nessun uomo sappia tenere a bada i ...Vincitrice della quarta edizione fu inveceDi, showgirl a lungo fidanzata con Federico Rossi , ma che ha avuto un flirt nel corso dell'ultima estate anche con Rkomi.Nelle scorse ore anche Paola Di Benedetto ha voluto commentare l'ultimo gossip su Adam Levine e sui suoi presunto tradimenti. Nel dire la sua, in molti ...Scandalo ad Hollywood. Anche Paola Di Benedetto ha commentato la presunta relazione extraconiugale di Adam Levine.