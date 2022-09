infoiteconomia : O.S.C.A., Di Risio 'eredita' lo storico marchio bolognese - Luca_Zunino : Rinasce il marchio OSCA: DR Automobiles eredita i diritti per la produzione di auto del marchio modenese, fondato d… - vivereitalia : O.S.C.A., Di Risio 'eredita' lo storico marchio bolognese - zazoomblog : O.S.C.A. Di Risio “eredita” lo storico marchio bolognese - #O.S.C.A. #Risio #“eredita” #storico - ledicoladelsud : O.S.C.A., Di Risio “eredita” lo storico marchio bolognese -

BOLOGNA - O. S. C. A., la storia continua. Massimo Di" dai Maserati lo storico marchio bolognese. OSCA affonda le sue radici agli albori del motorismo, a cavallo tra il 1800 ed il 1900, quando Carlo Maserati progettò e costruì un suo ...Italpress O. S. C. A., Di" lo storico marchio bolognese Italpress Bosch, obiettivo crescere con sistemi di propulsione a impatto zero Italpress Con Nissan Italia e Octo vetture di cortesia intelligenti e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'audio della telefonata alla Polizia, l'uomo è stato trovato in possesso una tanica piena di benzina ed un accendino. La Polizia di Stato di Asti ha arrestato un soggetto pregiudicato che si è reso p ...