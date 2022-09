“Non posso”. Primo risveglio al GF Vip 7 e già lacrime per Luca Salatino (Di martedì 20 settembre 2022) Luca Salatino è uno dei concorrenti del GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nella serata di lunedì 19 settembre. È fidanzato da quattro mesi con Soraia Ceruti che ha conosciuto durante il dating show di Maria De Filippi. I due hanno iniziato una convivenza che sembra andare a gonfie vele. E lui le ha promesso assoluta fedeltà. Poco prima che l’ex tronista entrasse in Casa, Soraia Ceruti gli ha dedicato un post sui social. “Che dirti… Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il Luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai – ha scritto l’ex corteggiatrice -. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me. VOLA IN ALTO. No giuro che non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile Amish. Noi siamo tutti con te la tua ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022)è uno dei concorrenti del GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nella serata di lunedì 19 settembre. È fidanzato da quattro mesi con Soraia Ceruti che ha conosciuto durante il dating show di Maria De Filippi. I due hanno iniziato una convivenza che sembra andare a gonfie vele. E lui le ha promesso assoluta fedeltà. Poco prima che l’ex tronista entrasse in Casa, Soraia Ceruti gli ha dedicato un post sui social. “Che dirti… Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere ilche ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai – ha scritto l’ex corteggiatrice -. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me. VOLA IN ALTO. No giuro che non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile Amish. Noi siamo tutti con te la tua ...

