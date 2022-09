Negare i permessi al docente | anche se in una situazione poco chiara | espone il Dirigente a danno erariale Sentenza

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 settembre 2022) La Procura Regionale ha evocato in giudizio il convenuto, all'epoca dei fatti era unscolastico, per ottenere il risarcimento a titolo diindiretto a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Conil Tribunale condannava in solido a corrispondere allauna data somma a titolo di risarcimento dei danni subiti per i comportamenti illeciti assunti dal D.S. Si pronuncia conn. 211/2022 della Corte dei Conti per la Regione Lombardia di cui riportiamo alcuni punti salienti di un caso che evidenzia unadi conflittualità all'interno del contesto scolastico. L'articolo .