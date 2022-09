Milan, tegola Theo Hernandez: confermato lo stiramento (Di martedì 20 settembre 2022) tegola in casa Milan per la conferma dello stiramento del lungo adduttore destro rimediata da Theo Hernandez. Il terzino francese ha riportato questo problema fisico contro il Napoli ed è stato sottoposto in mattinata a esami clinici che hanno evidenziato un infortunio muscolare per il quale è fissata una nuova visita di controllo tra una settimana. Escluse lesioni, invece, per quanto riguarda l’altro terzino, Davide Calabria. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022)in casaper la conferma dellodel lungo adduttore destro rimediata da. Il terzino francese ha riportato questo problema fisico contro il Napoli ed è stato sottoposto in mattinata a esami clinici che hanno evidenziato un infortunio muscolare per il quale è fissata una nuova visita di controllo tra una settimana. Escluse lesioni, invece, per quanto riguarda l’altro terzino, Davide Calabria. SportFace.

sportface2016 : #Milan, tegola #TheoHernandez: confermato lo stiramento all'adduttore - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Tegola #Milan, stiramento per Theo Hernandez. Calabria, sospiro di sollievo - sportli26181512 : Tegola Milan, stiramento per Theo Hernandez. Calabria, sospiro di sollievo: Arrivano brutte notizie al Milan per Th… - cmdotcom : Tegola #Milan, stiramento per Theo Hernandez. Calabria, sospiro di sollievo - Fantacalcio : Milan, tegola Theo Hernandez: c'è lesione! Ecco i possibili tempi di recupero -