Matthew McConaughey | «Mio padre mi ha insegnato il concetto di consenso»

Leggi su amica

(Di martedì 20 settembre 2022) Uno degli insegnamenti più importanti cheha ricevuto da suoè ildi, soprattutto quando si parla di una donna in un contesto di intimità sessuale. Foto Getty Il rispetto, prima di tutto. Soprattutto quando si tratta di entrare in intimità con una donna. Che quando dice no, è no. Una lezione che gli è stata insegnata in giovane età dal. E che lui non ha mai dimenticato.racconta, per la prima volta, di uno degli insegnamenti più importati che gli sono stati impartiti: ildicon la famiglia. I figli Livingston, Levi e Vida Alves. la moglie Camila ...