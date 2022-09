Match It Now Admo Fvg torna in piazza per sensibilizzare alla donazione del midollo (Di martedì 20 settembre 2022) Torna anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna “Match It Now” con la quale Admo, in concomitanza con la Settimana Mondiale della donazione del midollo osseo, punta a sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sull’importanza di questo gesto, tanto semplice quanto essenziale, ricordando loro che “Non c’è due senza Te”! LE DATE E LE PIAZZE IN FVG – Il 24 settembre a Udine (in piazza Matteotti dalle 9 alle 22); Pordenone (in piazza XX Settembre dalle 8 alle 21); Gorizia (Corso Verdi, 104 dalle 10 alle 20); e il 1° ottobre a Trieste (in via Dante 5 dalle 10 alle 19) sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per iscriversi al Registro Italiano donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (Ibmdr) possibile con un semplice e indolore prelievo di sangue o la raccolta di un ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 settembre 2022) Torna anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna “Now” con la quale, in concomitanza con la Settimana Mondiale delladel midollo osseo, punta ai giovani tra i 18 e i 35 anni sull’importanza di questo gesto, tanto semplice quanto essenziale, ricordando loro che “Non c’è due senza Te”! LE DATE E LE PIAZZE IN FVG – Il 24 settembre a Udine (in piazza Matteotti dalle 9 alle 22); Pordenone (in piazza XX Settembre dalle 8 alle 21); Gorizia (Corso Verdi, 104 dalle 10 alle 20); e il 1° ottobre a Trieste (in via Dante 5 dalle 10 alle 19) sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per iscriversi al Registro Italiano donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (Ibmdr) possibile con un semplice e indolore prelievo di sangue o la raccolta di un ...

