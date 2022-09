Lutto nel calcio, è morto il noto allenatore: a darne il triste annuncio il figlio (Di martedì 20 settembre 2022) La triste storia che stiamo per raccontarvi arriva da Sorisole, un comune italiano di 8 936 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia. È morto Aldo Sciammetta, 51 anni e allenatore della Sorisolese, squadra di calcio della seconda categoria lombarda. Lo hanno scoperto con una telefonata i giocatori della sua squadra, mentre lo aspettavano in campo prima di una partita del club bergamasco. Una volta appresa la notizia della sua scomparsa, la comunità e la società si sono stretti in un abbraccio intorno alla famiglia dell’uomo.



