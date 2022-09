Lecce | 40 enne molesta una bimba di 9 anni | la madre si fa dare 600 euro per non denunciare

(Di martedì 20 settembre 2022) Unadi 9abusata, una mamma che sapeva ma in cambio di denaro taceva. Questo orrore è andato in scena a. Seicento: per una donna – una mamma, almeno sotto il profilo biologico – tanto valeva la salute psicofisica, l’integrità e il benessere della figlia. La piccola, unadi appena 9, è stata oggetto di molestie. Laha taciuto e non ha denunciato in cambio di denaro. ANSA/CLAUDIO LONGO/ archivioE’ accaduto a. La bambina sarebbe stata palpeggiata da un uomo di 40mentre i due facevano un bagno in mare a Porto Cesareo nell’estate 2020. Scoperto dalladella piccola, l’uomo avrebbe proposto alla donna uno sporco affare: 600in ...

LeccePrima

E' successo in un paese del Sud Salento, dove un 54è morto dopo aver giocato una partita a ... tra cui Taviano, in provincia di. Come riporta Leggo , De Marco era una persona solare, ...... ma resta ultimo da solo, in casa delin un anticipo degli scontri salvezza. Sensi pennella ... 20/tedesco di origine serba, che bissa il gran gol visto con la Roma. La Lazio ritorna nel ... Oltre alle dieci misure di detenzione cautelare, 47 gli indagati: tra loro Totò Ruggeri C’è anche una firma sassolese sull’impresa del Monza, capace di conquistare la prima storica vittoria in Serie A battendo 1-0 la Juve. L’assist al bacio per il gol di Gytklaer è partito dal mancino di ...Il legale dell'imputato, in sede di discussione, ha evidenziato come l'aggressione fosse dovuta alle avances dell'automobilista ...