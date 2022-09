La maggioranza dei francesi ora approva la strategia dell’atomo di Macron (Di martedì 20 settembre 2022) La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina sta facendo sparire dai vetri delle macchine francesi l’iconico adesivo del movimento ant... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina sta facendo sparire dai vetri delle macchinel’iconico adesivo del movimento ant... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

NicolaPorro : .@pbecchi e @GiuseppePalma78 ci svelano come il #Rosatellum potrà garantire la maggioranza al #centrodestra ?? - Linkiesta : L’Italia minoritaria a favore dell’Ucraina e la maggioranza dei partiti filorussi Solo chi prendeva fischi per fia… - lauraboldrini : L'Ungheria di #Orban 'non è una democrazia ma una minaccia ai valori fondanti dell'UE'. Lo dice il rapporto votat… - freedomsempre68 : @manginobrioches @DSantanche @GiorgiaMeloni Siamo al delirio dei radical chic... legittimare Orban e la scelta di u… - enanias : RT @AlbertoLetizia2: E va bene la scaramanzia, ma siamo così sicuri che il centrodestra ottenga la maggioranza assoluta dei seggi? Negli ul… -