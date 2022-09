Kanye West, la sua scuola privata cattolica: rette proibitive e lo strano accordo di segretezza (Di martedì 20 settembre 2022) Non ha mai letto un libro e sostiene che sia inutile, ma ha fondato una scuola privata cattolica . Kanye West non smette mai di stupire, ma con questa nuova avventura sembra essere andato decisamente ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Non ha mai letto un libro e sostiene che sia inutile, ma ha fondato unanon smette mai di stupire, ma con questa nuova avventura sembra essere andato decisamente ...

sakuraelisa1 : RT @p3terswift: vi prego petizione per incarcerare kanye west e buttare la chiave infondo all’oceano chi ci sta? - anyonedua : q le pasaba a kanye west ajsjsjsjsj dios justin alejate de ese loco - artvhazza : perchè kanye west deve SEMPRE tirare in mezzo in qualche strano modo taylor swift è una fottuta ossessione - flamikaelson : RT @p3terswift: vi prego petizione per incarcerare kanye west e buttare la chiave infondo all’oceano chi ci sta? - ele_wonder_land : RT @p3terswift: vi prego petizione per incarcerare kanye west e buttare la chiave infondo all’oceano chi ci sta? -