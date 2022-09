Interventi | le attese si sono accorciate | oltre il 70% degli oncologici è nei tempi

(Di martedì 20 settembre 2022) Ospedali. Al«Papa Giovanni» si è passati dal 40 al 74%. Pezzoli: «E per i casi non legati ai tumori siamo a più dell’82%». Per i tumori l’Asst Bergamo Est è all’88%.

webecodibergamo : Al«Papa Giovanni» si è passati dal 40 al 74%. Pezzoli: «E per i casi non legati ai tumori siamo a più dell’82%». Pe… - TommyBrain : RT @triolo_antonio: Continuo a leggere inutili bollettini covid mentre ne servirebbe uno, quotidiano, sulla strage di famiglie e aziende di… - IacobellisT : RT @triolo_antonio: Continuo a leggere inutili bollettini covid mentre ne servirebbe uno, quotidiano, sulla strage di famiglie e aziende di… - emiggio : RT @triolo_antonio: Continuo a leggere inutili bollettini covid mentre ne servirebbe uno, quotidiano, sulla strage di famiglie e aziende di… - michele_apicell : RT @triolo_antonio: Continuo a leggere inutili bollettini covid mentre ne servirebbe uno, quotidiano, sulla strage di famiglie e aziende di… -

AnconaToday

In tutto, quindi, 'i duedi tassazione straordinaria dovrebbero costare a Eni circa 776 ... è che per ora 'le entrate fiscali dall'imposta italiana sono state decisamente minori delle...Per il presidente della Regione e commissario straordinario rimane naturalmente essenziale il memorandum deglied opere, alcuneda anni, da realizzare assieme al rigassigatore da ... Ora le piogge fanno paura: la mappa dei fossi in attesa di interventi ad Ancona NewTuscia – VITERBO – “Le Camere si insedieranno il 13 ottobre, il nuovo governo sarà in carica a novembre presumibilmente.Si prevede che la Fed aumenterà i tassi di 75 bp. PBoc ferma, la BoJ farà lo stesso. Oltre le attese i prezzi alla produzione in Germania, l'euro riconquista la parità con il dollaro. Bene Intesa, Eni ...