Il Grande Fratello Vip 2022 parte in versione show trainato dai social, Sonia Bruganelli è pronta ad esplodere? (Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip 2022 ha preso ufficialmente il via con una prima puntata lunga e scoppiettante in cui i primi vip hanno varcato la porta rossa. Fin qui niente di nuovo se non fosse che il reality ha preso il via 'post covid' con tanto di pubblico in studio e fuori dalla porta rossa e con la possibilità per i vip di poter rivedere o parlare con i propri familiari. Le sorprese non mancheranno così come il sentiment popolare visto che in studio ha preso posto Giulia Salemi alla quale toccherà fare da tramite tra lo studio e il popolo dei social. Proprio il suo ingresso in studio è degno di nota visto che si è 'permessa' ad interrompere Sonia Bruganelli per portarsi via Alfonso Signorini. Non sappiamo bene se si sia trattato di uno sketch studiato a tavolino o meno, fatto sta che ...

