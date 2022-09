Frank Lampard era già in lizza per essere in lizza per il lavoro in Inghilterra dopo un importante sviluppo (Di martedì 20 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, è già probabile che l’allenatore dell’Everton Frank Lampard sia già nella conversazione quando si tratta di scegliere il sostituto di Gareth Southgate per il lavoro in Inghilterra. Il boss dei Toffees, ex Chelsea e Derby County, ha mostrato molte promesse nella sua carriera manageriale relativamente breve finora, e sembra che ora sia considerato più propenso a sostituire Southgate come allenatore dell’Inghilterra a causa del fatto che Graham Potter ha accettato il lavoro nel Chelsea. In precedenza Potter era sembrato uno dei favoriti per i Tre Leoni, secondo il Telegraph, ma ora potrebbe essere una gara più aperta. Anche l’allenatore del Newcastle United Eddie Howe è stato collegato ... Leggi su justcalcio (Di martedì 20 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, è già probabile che l’allenatore dell’Evertonsia già nella conversazione quando si tratta di scegliere il sostituto di Gareth Southgate per ilin. Il boss dei Toffees, ex Chelsea e Derby County, ha mostrato molte promesse nella sua carriera manageriale relativamente breve finora, e sembra che ora sia considerato più propenso a sostituire Southgate come allenatore dell’a causa del fatto che Graham Potter ha accettato ilnel Chelsea. In precedenza Potter era sembrato uno dei favoriti per i Tre Leoni, secondo il Telegraph, ma ora potrebbeuna gara più aperta. Anche l’allenatore del Newcastle United Eddie Howe è stato collegato ...

