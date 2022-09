Fiat B-Suv - Dopo l'Avenger, tocca all'erede della 500X: ecco cosa ci aspetta (Di martedì 20 settembre 2022) Svelata la Avenger, l'attesa è ora tutta per sua cugina: la B-Suv a marchio Fiat. Seguendo il calendario Stellantis, che Dopo la baby Jeep prevede il lancio, nel 2023, dell'erede della 500X, diventa inevitabile spostare l'attenzione sul marchio torinese, per cui dietro l'angolo si profila una svolta importante. Dopo tanto tempo, infatti, arriva finalmente un modello del tutto inedito. E il suo debutto, di fatto, apre una nuova era: quella delle piattaforme condivise con l'ex-gruppo PSA. Nella fattispecie, parliamo del pianale multienergia da cui deriva la Stla Small: una base estremamente versatile che può dare vita a vetture a benzina e diesel, ma anche elettriche. Come sarà. Tempo fa abbiamo provato ad immaginare il look della Fiat ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 settembre 2022) Svelata la, l'attesa è ora tutta per sua cugina: la B-Suv a marchio. Seguendo il calendario Stellantis, chela baby Jeep prevede il lancio, nel 2023, dell', diventa inevitabile spostare l'attenzione sul marchio torinese, per cui dietro l'angolo si profila una svolta importante.tanto tempo, infatti, arriva finalmente un modello del tutto inedito. E il suo debutto, di fatto, apre una nuova era: quella delle piattaforme condivise con l'ex-gruppo PSA. Nella fattispecie, parliamo del pianale multienergia da cui deriva la Stla Small: una base estremamente versatile che può dare vita a vetture a benzina e diesel, ma anche elettriche. Come sarà. Tempo fa abbiamo provato ad immaginare il look...

GIGGIONAPOLI : Devono fallire ! - MauroTedeschini : RT @vaielettrico: DAVIDE CONTRO GOLIA / Sfida tra la piccola #Fiat 500e e il #SUV della #Tesla, Model Y, per la leadership sul mercato tede… - fabri_tambu : RT @vaielettrico: DAVIDE CONTRO GOLIA / Sfida tra la piccola #Fiat 500e e il #SUV della #Tesla, Model Y, per la leadership sul mercato tede… - paolo77jpm : RT @vaielettrico: DAVIDE CONTRO GOLIA / Sfida tra la piccola #Fiat 500e e il #SUV della #Tesla, Model Y, per la leadership sul mercato tede… - vaielettrico : DAVIDE CONTRO GOLIA / Sfida tra la piccola #Fiat 500e e il #SUV della #Tesla, Model Y, per la leadership sul mercat… -