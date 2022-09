Draghi statista dell’anno: “Le autocrazie puntano sulle nostre esitazioni” (Di martedì 20 settembre 2022) Il premier italiano uscente, Mario Draghi, ha ricevuto il premio “statista dell’anno“, dalla Appeal of Conscience Foundation negli Stati Uniti. “Resto ottimista, l’Occidente è unito“, ma “solo l’Ucraina può decidere quale pace è accettabile“. Così il premier Mario Draghi ricevendo il premio ‘statista dell’anno’, nel primo dei quattro giorni che trascorrerà a New York. Durante la cerimonia anche l’ex Segretario di Stato Usa, Henry Kissinger. “Il coraggio e la visione di Draghi faranno sì che resterà con noi a lungo” ha detto Kissinger. “L’eroismo dell’Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo – ha osservato Draghi – è un monito potente di quello per cui lottiamo e rischiamo di perdere. L’Unione europea e il G7, insieme con i loro alleati, sono ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 settembre 2022) Il premier italiano uscente, Mario, ha ricevuto il premio ““, dalla Appeal of Conscience Foundation negli Stati Uniti. “Resto ottimista, l’Occidente è unito“, ma “solo l’Ucraina può decidere quale pace è accettabile“. Così il premier Marioricevendo il premio ‘’, nel primo dei quattro giorni che trascorrerà a New York. Durante la cerimonia anche l’ex Segretario di Stato Usa, Henry Kissinger. “Il coraggio e la visione difaranno sì che resterà con noi a lungo” ha detto Kissinger. “L’eroismo dell’Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo – ha osservato– è un monito potente di quello per cui lottiamo e rischiamo di perdere. L’Unione europea e il G7, insieme con i loro alleati, sono ...

