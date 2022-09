Draghi premiato da Kissinger a New York: “Niente ambiguità su autocrazie, far rispettare linee rosse” (Di martedì 20 settembre 2022) “L’invasione russa dell’Ucraina rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione. Un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra fredda”. È l’avvertimento lanciato da Mario Draghi a New York, all’inizio del discorso con cui ieri ha accettato il “World Statesman Award”. Il premio, assegnato dalla “Appeal of Conscience Foundation”, è andato negli scorsi anni a capi di stato e di governo come Angela Merkel, Mikhail Gorbaciov e Shinzo Abe. Ieri a consegnarlo al presidente del Consiglio è stato Henry Kissinger, segretario di stato americano durante le amministrazioni Nixon e Ford. “Ho grande rispetto per lui e per la sua grande visione e capacità di analisi”, ha detto di Draghi il veterano della diplomazia, oggi 99enne. Nel suo intervento, Draghi ha lanciato un allarme sul rischio di una nuova ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) “L’invasione russa dell’Ucraina rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione. Un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra fredda”. È l’avvertimento lanciato da Marioa New, all’inizio del discorso con cui ieri ha accettato il “World Statesman Award”. Il premio, assegnato dalla “Appeal of Conscience Foundation”, è andato negli scorsi anni a capi di stato e di governo come Angela Merkel, Mikhail Gorbaciov e Shinzo Abe. Ieri a consegnarlo al presidente del Consiglio è stato Henry, segretario di stato americano durante le amministrazioni Nixon e Ford. “Ho grande rispetto per lui e per la sua grande visione e capacità di analisi”, ha detto diil veterano della diplomazia, oggi 99enne. Nel suo intervento,ha lanciato un allarme sul rischio di una nuova ...

Corriere : Draghi premiato «Statista dell’anno» dall’ex segretario di stato Kissinger - davidefaraone : Mario Draghi è stato premiato a New York con il ‘World Statesman Award’. È lo Statista mondiale dell’anno. In It… - SkyTG24 : Draghi premiato a New York come statista dell'anno: “Niente ambiguità su autocrazie” - machyaer : RT @Cambiacasacca: Stamane leggo una serie di twit, ovviamente di sinistri, del seguente tenore 'draghi premiato come miglior statista dell… - EtruscanMCMLXV : RT @Corriere: Draghi premiato «Statista dell’anno» dall’ex segretario di stato Kissinger -