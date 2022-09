Draghi a New York: "Evitare le ambiguita', le autocrazie sfruttano le nostre esitazioni" (Di martedì 20 settembre 2022) "Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo onorarlo. Le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione. Dovremmo Evitare l'ambiguita', ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) "Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo onorarlo. Leprosperano sfruttando la nostra esitazione. Dovremmol'', ...

Agenzia_Ansa : Il premier italiano, Mario Draghi, riceve a New York il premio come 'statista dell'anno'. 'Evitare le ambiguità - h… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene durante la cerimonia di conferimento del premio World Statesman Award 2022. In dire… - davidefaraone : Mario Draghi è stato premiato a New York con il ‘World Statesman Award’. È lo Statista mondiale dell’anno. In It… - CardelliAc : RT @MarcoFattorini: Draghi a New York premiato da Kissinger come statista dell’anno, in Italia viene mandato a casa dai partiti nel momento… - llfoix : RT @MarcoFattorini: Draghi a New York premiato da Kissinger come statista dell’anno, in Italia viene mandato a casa dai partiti nel momento… -