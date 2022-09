Cristina Quaranta, chi è la ex ragazza di Non è la Rai che ora è nella casa del Grande Fratello Vip (Di martedì 20 settembre 2022) Molti di noi ricorderanno i tempi in cui, ritornando da scuola, a farci compagnia in tv c’era Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni composto da un cast di giovani ragazze che cantavano e ballavano. Una di loro era l’amata bionda Cristina Quaranta, che oggi sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Ma chi è esattamente e cosa fa oggi Cristina Quaranta? Scopriamolo insieme. Cristina Quaranta: carriera e cosa fa oggi Nata il 14 agosto 1972, l’ex promessa di Non è la Rai che ha stregato intere generazioni oggi ha 50 anni ed è molto apprezzata sui social, soprattutto su Instagram.Dell’infanzia di Cristina, in realtà, non sappiamo molto, se non che nel 1991 ha debuttato in televisione, prendendo parte al programma ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 settembre 2022) Molti di noi ricorderanno i tempi in cui, ritornando da scuola, a farci compagnia in tv c’era Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni composto da un cast di giovani ragazze che cantavano e ballavano. Una di loro era l’amata bionda, che oggi sarà tra i protagonisti delVip 7. Ma chi è esattamente e cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.: carriera e cosa fa oggi Nata il 14 agosto 1972, l’ex promessa di Non è la Rai che ha stregato intere generazioni oggi ha 50 anni ed è molto apprezzata sui social, soprattutto su Instagram.Dell’infanzia di, in realtà, non sappiamo molto, se non che nel 1991 ha debuttato in televisione, prendendo parte al programma ...

