(Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - E' "improbabile" che gli Stati Uniti riusciranno a eradicare-19 e, anzi, una", Ba2.75.2, è all'. A frenare l'annuncio trionfalistico del presidente Usa Joe Biden, 'è finito', è il suo consigliere medico capo, Anthony, durante una chiacchierata con il Center for Strategic and International Studies. "Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare di convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo", ha detto. "La domanda che ci poniamo: 'Riusciremo a eliminarlo dal nostro Paese o dalla maggior parte del mondo?' E la risposta è improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l'immunità indotta dal vaccino o dall'infezione è ...

marcoluccitti : RT @lvogruppo: ???BOOOOM??? Due settimane prima dell'inizio della pandemia, il governo (NIAID) e MODERNA hanno firmato un accordo confidenzia… - lifestyleblogit : Covid, Fauci: 'Nuova variante sospetta all'orizzonte' - - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Fauci: “Nuova variante sospetta all’orizzonte” - #Ultime #Notizie #Covid #Fauci: - italiaserait : Covid, Fauci: “Nuova variante sospetta all’orizzonte” - angeleri_mauro : RT @lvogruppo: ???BOOOOM??? Due settimane prima dell'inizio della pandemia, il governo (NIAID) e MODERNA hanno firmato un accordo confidenzia… -

Entilocali-online

... lo dovette ammettere Anthony, il virologo ufficiale della Casa Bianca, gettando nello ... In tutto questo è sembrato che leStar spostassero la loro posizione in funzione di possibili ...Perché un elemento peculiare del vaccino anti -è la sua diversità dai vaccini contro il ...interviene su , inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri ... Covid, Fauci: "Nuova variante sospetta all'orizzonte" (Adnkronos) – E’ “improbabile” che gli Stati Uniti riusciranno a eradicare Covid-19 e, anzi, una nuova variante “sospetta”, Ba2.75.2, è all’orizzonte. A frenare l’annuncio trionfalistico del president ...Il dibattito dopo le parole di Joe Biden. Fauci: "Non siamo al punto in cui ci dovremmo trovare, quando diciamo che dovremo convivere con il virus è perchè sappiamo che non lo sradicheremo". E in Ital ...