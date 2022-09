Consulta | Sciarra | fiducia nella forza delle istituzioni

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 settembre 2022) "capacità e". Silvana, la nuova presidente della Corte Costituzionale, eletta nel pomeriggio dallo stesso organismo, ha sottolineato più volte questa sua convinzione nel corso della conferenza stampa seguita alla sua elezione. Rispondendo a una domanda sul rischio, paventato da alcuni costituzionalisti, che una nuova maggioranza parlamentare che superi i due terzi dei seggi possa procedere a una profonda riforma costituzionale in grado, senza dover passare per il referendum confermativo, di comprimere in qualche misura il pluralismo della società,ha sottolineato di partire "del presupposto dellanelle: io non posso non averla e non posso ...