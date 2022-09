Chi è Sumner Stroh | l’influencer che accusa Adam Levine di aver avuto con lei una relazione extraconiugale

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 20 settembre 2022) Il nome dipotrebbe esservi comparso online già più di una volta nelle ultime ore, dopo che ha caricato un video su TikTok in cui ha dichiarato diunadurata un anno con. La donna è un’influencer che, al momento, conta su Instagram 364 mila followers (ma sono in continua crescita). Non si sa molto di lei, ma come racconta la sua bio,si sarebbe laureata all’università del Texas e tutto fa intendere che avrebbe poco più di vent’anni. Secondo quanto affermato da lei, la voce dei Maroon 5 avrebbe tradito Behati Prinsloo, la modella con cui si è sposato nel 2014 che proprio qualche giorno fa ha annunciato di essere incinta del terzo figlio con il cantante.lo ha raccontato, ...