CdA Juve | previsto un rosso di 250 milioni

Il CdA della Juve si riunirà nei prossimi giorni, all'ordine del giorno si discuterà il bilancio, che vede un rosso di 250 milioni Venerdì si riunirà il CdA della Juve: all'ordine del giorno il bilancio del bianconeri e le previsioni non sono rosee. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è prevista una perdita d'esercizio attorno 250 milioni di euro, confermato dal bilancio semestrale di Exor del 30 giugno. La relazione semestrale al 31 dicembre 2021 della Juventus, approvata lo scorso 24 febbraio, aveva invece riportato un rosso di 132 milioni di euro.

