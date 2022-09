Beamon | quel salto a 8 90 di Città del Messico 1968 è ancora nel futuro

(Di martedì 20 settembre 2022) Un marziano sta per atterrare a Trento. Il suo nome è Robert, Bob per tutti. Il suo cognome. Il 29 agosto ha compiuto 76 anni. Proviene da Myrtle Beach, South Carolina, Stati Uniti. Ed è ...

, conbalzo rivoluzionario, firmato senza calzini ai piedi e andando a toccare un'altezza di 1.78, è diventato mito e leggenda. Risultò così lungo che, per misurarlo, si dovette far ...A La Stampa: "salto ha cambiato la vita degli altri, quelli che hanno provato a batterlo, non la mia" Su La Stampa un'intervista a Bob. Ai Giochi del '68 rivoluzionò lo sport atterrando ... Bob Beamon: “Quel salto Come sentire la musica salsa: ha cambiato la vita degli altri, non la mia”