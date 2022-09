Atalanta, per la pausa nazionali partono in 12: restano a Bergamo Muriel e Boga (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Sono 12 i calciatori dell’Atalanta che trascorreranno questa pausa per le nazionali lontano da Zingonia, convocati dalle rispettive selezioni in giro per l’Europa e per il mondo. Quattro rimarranno in Italia: capitan Rafael Toloi è stato convocato da Roberto Mancini per i match di Nations Leaguee contro Inghilterra (venerdì 23) e Ungheria (lunedì 26), mentre Caleb Okoli, Matteo Ruggeri e Giorgio Scalvini faranno parte dell’Under 21 di Paolo Nicolato. In programma due amichevoli, giovedì 22 contro l’Inghilterra e lunedì 26 contro il Giappone. Saranno impegnati nelle sfide di Nations League anche Merih Demiral, che con la sua Turchia sfiderà il Lussemburgo (giovedì 22) e le Far Oer (domenica 25), stessi giorni in cui Mario Pasalic con la Croazia affronterà Danimarca e Francia. E la sfida contro i danesi sarà ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022). Sono 12 i calciatori dell’che trascorreranno questaper lelontano da Zingonia, convocati dalle rispettive selezioni in giro per l’Europa e per il mondo. Quattro rimarranno in Italia: capitan Rafael Toloi è stato convocato da Roberto Mancini per i match di Nations Leaguee contro Inghilterra (venerdì 23) e Ungheria (lunedì 26), mentre Caleb Okoli, Matteo Ruggeri e Giorgio Scalvini faranno parte dell’Under 21 di Paolo Nicolato. In programma due amichevoli, giovedì 22 contro l’Inghilterra e lunedì 26 contro il Giappone. Saranno impegnati nelle sfide di Nations League anche Merih Demiral, che con la sua Turchia sfiderà il Lussemburgo (giovedì 22) e le Far Oer (domenica 25), stessi giorni in cui Mario Pasalic con la Croazia affronterà Danimarca e Francia. E la sfida contro i danesi sarà ...

gippu1 : Un altro topos ricorrente in questi casi è il Giovane lanciato un po' per disperazione, un po' per tentativo di rin… - OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di viale delle Olimpiadi vi aspetta anche al termine di #RomaAtalanta! ???? ??… - infoitsport : Calcio: Atalanta, intervento ok per Musso - luigidv : RT @guglielmotim: @MarcoGuidi13 Bravo bravo. Adesso parlaci del rigore nel primo tempo, della mancata espulsione di De Roon, dei 3 minuti d… - zazoomblog : Atalanta Musso operato. Potrebbe essere indisponibile per circa due mesi - #Atalanta #Musso #operato. #Potrebbe -