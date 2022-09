Allegri i buchi in difesa: ha capito il problema, è tutta colpa sua (Di martedì 20 settembre 2022) Una delle tante difficoltà mostrate dalla Juventus è la fase difensiva; Allegri, da questo punto di vista, sembra aver trovato il problema. La stagione non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi: dieci punti in campionato, meno sette dal primo posto, e due sconfitte consecutive in Champions League con il passaggio agli ottavi di finale seriamente a rischio. Le ambizioni dei bianconeri erano diverse e ora, in questo periodo di sosta, servirà trovare le giuste soluzioni per cambiare passo e non rischiare di gettare al vento una stagione con obiettivi di assoluto livello. Chi dovrà trovare rimedi è Allegri finito sul banco degli imputati per come si sta sviluppando la stagione; il tecnico sembra aver trovato il problema a livello difensivo. LaPresseDopo sette giornate possiamo dire, senza troppi problemi, come la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 settembre 2022) Una delle tante difficoltà mostrate dalla Juventus è la fase difensiva;, da questo punto di vista, sembra aver trovato il. La stagione non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi: dieci punti in campionato, meno sette dal primo posto, e due sconfitte consecutive in Champions League con il passaggio agli ottavi di finale seriamente a rischio. Le ambizioni dei bianconeri erano diverse e ora, in questo periodo di sosta, servirà trovare le giuste soluzioni per cambiare passo e non rischiare di gettare al vento una stagione con obiettivi di assoluto livello. Chi dovrà trovare rimedi èfinito sul banco degli imputati per come si sta sviluppando la stagione; il tecnico sembra aver trovato ila livello difensivo. LaPresseDopo sette giornate possiamo dire, senza troppi problemi, come la ...

