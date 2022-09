Squid Game 2, una star di Hollywood nel cast? A una condizione (Di lunedì 19 settembre 2022) Squid Game è la serie dei record: primo show asiatico a trionfare agli Emmy Awards, ora potrebbe ospitare un celebre volto di Hollywood. Hwang Dong-hyuk, ideatore della produzione seriale Netflix di maggior successo di sempre, ha parlato apertamente di tale possibilità: ecco le sue parole. Sin dalla sua distribuzione su Netflix, avvenuta ormai un anno fa, Squid Game è passata tutt’altro che inosservata. In appena un mese dal suo rilascio, l’acclamato show sud-coreano, incentrato su una serie di giochi mortali con in palio un ricchissimo montepremi, si è imposto sulle grandi produzioni statunitensi ed europee. Ad oggi, custodisce ancora il primato di serie di maggior successo di sempre per la piattaforma. Un risultato confermato anche dalla critica specializzata che ha ricoperto la serie di alcuni tra i ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 settembre 2022)è la serie dei record: primo show asiatico a trionfare agli Emmy Awards, ora potrebbe ospitare un celebre volto di. Hwang Dong-hyuk, ideatore della produzione seriale Netflix di maggior successo di sempre, ha parlato apertamente di tale possibilità: ecco le sue parole. Sin dalla sua distribuzione su Netflix, avvenuta ormai un anno fa,è passata tutt’altro che inosservata. In appena un mese dal suo rilascio, l’acclamato show sud-coreano, incentrato su una serie di giochi mortali con in palio un ricchissimo montepremi, si è imposto sulle grandi produzioni statunitensi ed europee. Ad oggi, custodisce ancora il primato di serie di maggior successo di sempre per la piattaforma. Un risultato confermato anche dalla critica specializzata che ha ricoperto la serie di alcuni tra i ...

