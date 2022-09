Soprintendenze sotto attacco, ma restano l’unica difesa contro l’aggressione ambientale (Di lunedì 19 settembre 2022) Le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono organi periferici del ministero che un tempo veniva indicato con l’acronimo MiBACT (dei beni ambientali, culturali e del turismo), con il D.l. n. 22/2021 rinominato semplicemente “ministero della Cultura”. Sul territorio nazionale ne esistono 43 sedi che afferiscono direttamente al ministero della Cultura, più quelle di tre regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Sicilia) che gestiscono autonomamente i beni culturali e ambientali del proprio territorio. Molte delle loro competenze sono definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio: partecipazione alla pianificazione paesaggistica, di concerto con le regioni (artt. 135 e 143 del Codice); partecipazione nei procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale e regionale (art. 138-141 del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) LeArcheologia, Belle Arti e Paesaggio sono organi periferici del ministero che un tempo veniva indicato con l’acronimo MiBACT (dei beni ambientali, culturali e del turismo), con il D.l. n. 22/2021 rinominato semplicemente “ministero della Cultura”. Sul territorio nazionale ne esistono 43 sedi che afferiscono direttamente al ministero della Cultura, più quelle di tre regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Sicilia) che gestiscono autonomamente i beni culturali e ambientali del proprio territorio. Molte delle loro competenze sono definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio: partecipazione alla pianificazione paesaggistica, di concerto con le regioni (artt. 135 e 143 del Codice); partecipazione nei procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale e regionale (art. 138-141 del ...

