Serie B, saltano le prime panchine: Cannavaro idea per il Benevento, D’Angelo torna a Pisa. E a Como… | Primapagina (Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 15:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Appena sei giornate sono bastate per creare fibrillazioni in diverse piazze del campionato di Serie B e aprire i primi processi. E alcuni dei verdetti stanno già per essere emessi, confermando una volta di più l’incapacità di programmare di tanti dirigenti italiani, a tutti i livelli. Non si possono motivare diversamente le rivoluzioni in atto a Benevento e Pisa, due società reduci da grandi delusioni per l’esito della stagione passata – ma molto diverse per come sono arrivate e per quelle che erano le premesse – e forse poco lucide al momento di creare i presupposti per ripartire. Da una parte l’indecisione sulla sorte di Fabio Caserta ha finito per togliere certezze ad un gruppo che di qualità tecniche ne ha da vendere ma che non ha dimostrato altrettanto ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 15:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Appena sei giornate sono bastate per creare fibrillazioni in diverse piazze del campionato diB e aprire i primi processi. E alcuni dei verdetti stanno già per essere emessi, confermando una volta di più l’incapacità di programmare di tanti dirigenti italiani, a tutti i livelli. Non si possono motivare diversamente le rivoluzioni in atto a, due società reduci da grandi delusioni per l’esito della stagione passata – ma molto diverse per come sono arrivate e per quelle che erano le premesse – e forse poco lucide al momento di creare i presupposti per ripartire. Da una parte l’indecisione sulla sorte di Fabio Caserta ha finito per togliere certezze ad un gruppo che di qualità tecniche ne ha da vendere ma che non ha dimostrato altrettanto ...

